نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الأرقام تكشف عن “الأفضل في “ديربي” الهلال والنصر
09/04/2024   8:59 ص

الأرقام تكشف عن “الأفضل في “ديربي” الهلال والنصر

+ = -
54

كشفت لغة الأرقام عن اللاعب الأفضل في ديربي الرياض، الذي جمع الهلال والنصر، بملعب محمد بن زايد بالإمارات، في إطار نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وفاز الهلال على حساب النصر بهدفين مقابل هدف، وبلغ نهائي كأس السوبر لمواجهة الاتحاد في المباراة النهائية الخميس المقبل.

وحسب سبكة “سوفا سكور” العالمية، حصل البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، على التقييم الأفضل في المباراة بـ 8.4 درجة. وفق “سبورت 24”.

ونجح مالكوم في تسجيل هدف التعزيز للهلال في مرمى النصر، وبلغت دقة تمريراته 92%.

وقام البرازيلي بإرسال 5 تمريرات مفتاحية، و4 مراوغات ناجحة.

مالكوم لمس الكرة 52 مرة وفاز بـ 4 التحامات أرضية من أصل 9.

الأرقام تكشف عن “الأفضل في “ديربي” الهلال والنصر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885294165.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com