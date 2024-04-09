الأرقام تكشف عن “الأفضل في “ديربي” الهلال والنصر

كشفت لغة الأرقام عن اللاعب الأفضل في ديربي الرياض، الذي جمع الهلال والنصر، بملعب محمد بن زايد بالإمارات، في إطار نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وفاز الهلال على حساب النصر بهدفين مقابل هدف، وبلغ نهائي كأس السوبر لمواجهة الاتحاد في المباراة النهائية الخميس المقبل.
وحسب سبكة “سوفا سكور” العالمية، حصل البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، على التقييم الأفضل في المباراة بـ 8.4 درجة. وفق “سبورت 24”.
ونجح مالكوم في تسجيل هدف التعزيز للهلال في مرمى النصر، وبلغت دقة تمريراته 92%.
وقام البرازيلي بإرسال 5 تمريرات مفتاحية، و4 مراوغات ناجحة.
مالكوم لمس الكرة 52 مرة وفاز بـ 4 التحامات أرضية من أصل 9.