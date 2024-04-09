بعد “طرد” السوبر.. 12 بطاقة حمراء في مسيرة رونالدو

تجرع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرارة الخروج مطرودًا لأول مرة مع فريقه النصر، وذلك بعدما أشهر الحكم محمد الهويش البطاقة الحمراء في وجهه إثر تعديه بدون كرة على مدافع الهلال علي البليهي خلال مبارة الفريقين التي جرت بينهما الاثنين في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وكان رونالدو حصل على بطاقة صفراء مع نهاية الشوط الأول إثر احتجاجه على الحكم بسبب إلغاء هدف لزميله أوتافيو، لكن لقطته مع البليهي كلفته بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 2-1.
وتعد هذه البطاقة الحمراء هي الثانية عشر التي حصل عليها رونالدو طوال مسيرته، وكانت جميعها مع الأندية فيما لم يتحصل على أي كارت أحمر في مشواره مع منتخب بلاده.
وخلال تجربته مع مانشستر يونايتد في الفترة من 2004-2009 حصل رونالدو على 4 بطاقات حمراء، فيما حصل على 6 بطاقات حمراء خلال فترته مع ريال مدريد “2009-2018″، بينما حصل على بطاقة حمراء مع يوفنتوس. وفق “سبورت 24”.
وبشكل عام فإن البطاقات الـ12 الحمراء التي حصل عليها رونالدو خلال مسيرته بينها 8 مباشرة و3 بالبطاقة الصفراء الثانية.