“الأرصاد” تحذر من روابط مزيّفة تروّج لوظائف باسمها

حذر المركز الوطني للأرصاد من الروابط التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي لوظائف للمركز برسوم مالية، داعياً الجميع إلى عدم التجاوب معها والإبلاغ عنها.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني أن المركز لديه قنواته الرسمية المعنية بالتوظيف، وقد سبق التأكيد على ذلك، وسنشعر الجهات المختصة للتعامل مع هذه الحالات.
تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من المواطنين والمقيمين تعرضوا مؤخراً لمحاولات تصيّد واحتيال إلكتروني متنوعة، من قبل أشخاص أو جهات مجهولة، تستغل المعلومات الشخصية التي يرفقها الباحثون عن عمل ضمن السيّر الذاتية الخاصة بهم، إلى مواقع التوظيف المعروفة محلياً وعالمياً.وفق “أخبار 24”.
وتواصل الجهات المعنية التحذير من التجاوب مع الرسائل المشبوهة أو المزيفة الاحتيالية التي يجري تداولها وانتشارها في الآونة الأخيرة، وتصل لعدد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل هويات وشعارات الوزرات والجهات الحكومية.