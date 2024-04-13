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رياضة > ترقُّب في “الأهلي” بخصوص تأجيل مواجهة الهلال
13/04/2024   9:08 م

ترقُّب في “الأهلي” بخصوص تأجيل مواجهة الهلال

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تترقب جماهير النادي الأهلي رد رابطة دوري روشن للمحترفين على طلب الهلال بتأجيل مواجهة الفريقين المقرر إقامتها في التاسع عشر من إبريل الجاري.

ويستضيف الأهلي فريق الهلال في جدة، بمنافسات الجولة 28 من عمر دوري روشن السعودي.

وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، قد أعلن عقب تتويج الفريق بكأس الدرعية للسوبر السعودي على حساب الاتحاد، أنه طلب من رابطة روشن تأجيل لقاء الأهلي بداعي الحفاظ على اللاعبين الدوليين.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة عن رفض رابطة دوري روشن للمحترفين طلب الهلال بتأجيل مباراته ضد الأهلي، وصعوبة ترحيل المباراة إلى موعد آخر، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار خلال الأيام القادمة. وفق “سبورت 24”.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراته ضد العين الإماراتي في ملعب هزاع بن زايد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

ترقُّب في “الأهلي” بخصوص تأجيل مواجهة الهلال

رياضة
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