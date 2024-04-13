بونو: أنا “محظوظ” في الهلال.. ونيمار “ساحر”

أبدى الدولي المغربي ياسين بونو سعادته البالغة بالتواجد ضمن صفوف نادي الهلال، مؤكدًا أنه فضّل الانضمام إليه، رغم تلقيه عروضًا من الريال وباريس.
وقال حارس المرمى بونو في تصريحات لصحفية “أبولا” البرتغالية إنه محظوظ بالتواجد ضمن صفوف الهلال، مؤكدًا أن الصيف الماضي شهد مفاوضات من قبل ناديي باريس سان جيرمان، وريال مدريد، ولكنه اختار الهلال.
وشدد حارس الهلال على أنه يشعر بالمسؤولية تجاه النادي وجماهيره، متمنيًا حصد أكبر عدد من الألقاب خلال مشواره مع الفريق، وتسطير التاريخ وترك بصمة كبيرة. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته مشيدًا بالنجم البرازيلي نيمار، حيث أكد أنه ينشر سحره على الجميع، وسعيد بالتواجد معه في فريق واحد، متمنيًا عودته السريعة إلى الملاعب.