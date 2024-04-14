تقليل “هدر الدم” وخزن استراتيجي لـ”الفصائل النادرة”

تعتزم وزارة الصحة تنفيذ جملة من المشاريع المتعلقة ببنوك الدم خلال العام الميلادي الجاري، من أبرزها مشروع لتقليل هدر الدم يستهدف تقليل هدر مكونات الدم في المملكة من خلال تحسين جودة المنتجات ومراقبة مستويات المخزون في جميع أنحاء المملكة.
ووفقا لبيانات رسمية تعتزم وزارة الصحة أيضا تنفيذ مشروع لبناء مخزون استراتيجي من فصائل الدم النادرة (Freezing) وهو مشروع استراتيجي يقوم على أساس تجميد عدد كافٍ من الفصائل النادرة في بنوك الدم المركزية من أجل بناء احتياطي وطني ملائم من هذه الفصائل، سيتم تنفيذه خلال 12 شهرا في كل من الرياض والشرقية ومكة المكرمة.
ومن ضمن المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها هذا العام مشروع لإنشاء سجل وطني لفصائل الدم النادرة، ومشروع لإنشاء السجل الوطني لبيانات المتبرعين بالدم، ومشروع لتحسين جودة التبرع بالدم التعويضي، ومشروع لزيادة نسبة التبرع بالدم الطوعي النسائي في المملكة إلى 30% بحلول عام 2030. وفق “أخبار 24”.
كما تسعى الوزارة لتنفيذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لبنوك الدم المركزية والمساندة، من خلال بناء الممكنات الأساسية لزيادة الطاقة الاستيعابية لبنوك الدم من أجل دعم مركزة الخدمة.