نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النيابة”: غرامة 250 ألفاً لمخالفة العلامات التجارية
14/04/2024   11:08 م

“النيابة”: غرامة 250 ألفاً لمخالفة العلامات التجارية

+ = -
66

حذرت النيابة العامة من استعمال العلامات التجارية غير المسجلة، والتي تحمل تعبيراً أو إشارة أو رسماً مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.

وأوضحت النيابة أن من العلامات التجارية، الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

وأكدت أن مرتكب هذه المخالفة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق “أخبار 24”.

“النيابة”: غرامة 250 ألفاً لمخالفة العلامات التجارية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885294880.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com