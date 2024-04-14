“النيابة”: غرامة 250 ألفاً لمخالفة العلامات التجارية

حذرت النيابة العامة من استعمال العلامات التجارية غير المسجلة، والتي تحمل تعبيراً أو إشارة أو رسماً مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.
وأوضحت النيابة أن من العلامات التجارية، الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وأكدت أن مرتكب هذه المخالفة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق “أخبار 24”.