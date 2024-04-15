انتر يتعادل مع كالياري ويؤجل التتويج لـ “ديربي الغضب”

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 مباراة انتر ميلان ضد كالياري، التي اقيمت مساء اليوم الأحد بمنافسات الجولة 32 من عمر الدوري الإيطالي.
أحرز ماركوس تورام وهاكان كالهانوجلو هدفي إنتر في الدقائق 12، و74 من ركلة جزاء.
بينما سجل إلدور شومورودوف ونيكولاس فيولا هدفي كالياري بالدقائق 65 و83.
وتأجل تتويج انتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي إلى الجولة القادمة والتي سيواجه خلالها غريمه التقليدي اي سي ميلان في “ديربي الغضب”.وفق “سبورت 24”.
ويمنح الفوز فريق الانتر لقب الدوري الإيطالي على الفوز على ميلان في قمة الجولة رقم 33 من عمر المسابقة.
ورفع انتر رصيده إلى النقطة 83 في الصدارة، ورفع كالياري رصيده إلى النقطة 31 محتلاً المركز العاشر.