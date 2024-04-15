جوجل تُوفّر تعديل الصور بالذكاء مجاناً

تتجه شبكة “جوجل”، إلى تقديم أدوات تحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي لكل المُستخدمين دون أي تكاليف أو اشتراك، على أن يكون ذلك ابتداءً من منتصف شهر مايو المقبل.
ويُنتظر أن تُتاح تلك الأدوات لمالكي أجهزة أندرويد و iOS وكروم بوك، لكن وفق شروط محددة سيتم تحديدها لاحقاً، خاصة اشتراط وجود أجهزة كروم بوك بلس بنظام ChromeOS إصدار 118 مع وجود 3 جيجابايت مع الذاكرة العشوائية، أو وجود نظام أندرويد 8 أو iOS 15 في أجهزة أندرويد وآيفون وآيباد.
وتتضمن الأدوات الجديدة، إزالة العناصر غير المرغوب فيها وإصلاح تشوش الصور، وكذلك تحسين الإضاءة وتعديل شكل السماء وإضافة تأثيرات صور بورتريه وتأثيرات الفيديو. وفق “أخبار 24”.
وسبق أن أعلنت جوجل إطلاق ميزة تسمى “Look Up” يمكن خلالها التعرف على الأرقام المجهولة التي تصل للمستخدم من خلال تطبيق الهاتف، ويظهر الخيار الجديد في تطبيق الهاتف من جوجل بمجرد الضغط على الرقم المجهول في سجل المكالمات، ستظهر كلمة بحث وسيظهر في محرك البحث جوجل هُوِيّة الرقم وما إذا كانت المكالمة واردة من شركة يمكن البحث عنها.