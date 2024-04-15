تاسي يرتفع 0.3% بتداولات 9.7 مليار ريال

أغلق مؤشر السوق جلسة (الاثنين)، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12708 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.7 مليار ريال.
وتصدر سهم الكابلات السعودية، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10% عند 77.80 ريال، فيما صعد سهم الاتحاد للتأمين، بنسبة 7% عند 26.15 ريال، عقب إعلان الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
وأنهت أسهم أكوا باور، وساسكو، وبن داود، ونادك، والزامل للصناعة، وسيسكو القابضة، وسال، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و7%.
كما سجل سهم الكيميائية، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 8.19 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 27 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 30.30 ريال و82.80 ريال، على التوالي.