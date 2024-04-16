المملكة وباكستان تبحثان توطيد التعاون

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووفد المملكة رفيع المستوى، (الثلاثاء)، مع رئيس باكستان آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والوفد رفيع المستوى مع زرداري وشهباز شريف، كل على حدة، بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث ضم الوفد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري.
كما ضم الوفد مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، وعددا من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك بمقر الرئاسة الباكستانية في العاصمة إسلام آباد.
وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة، إضافة إلى تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين.
كما جرى بحث أوجه توطيد التعاون الاقتصادي والتنموي ودفعه نحو آفاق أرحب بما يحقق التطلعات بالمزيد من الرفاه والازدهار، وكذلك مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، رأس وزير الخارجية ونظيره الباكستاني إسحاق دار، اجتماع مجلس تيسيرالاستثمار الخاص بين البلدين، وذلك بحضور وفد المملكة رفيع المستوى، والذي جرى خلاله استعراض أبرز فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.
وخلال الاجتماع، أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات السعودية الباكستانية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمدبن سلمان، ورئيس وزراء باكستان، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثماربمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين الشقيقين.