“الهلال” يكتفي بتدريبات في مقر إقامته

اكتفى الجهاز الفني للهلال بقيادة جورجي جيسوس بتدريبات متنوّعة في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة الفريق، ومحاضرة فنّية؛ تأهبًا لمواجهة “العين الإماراتي” مساء الغد؛ وذلك بسبب ظروف الأحوال الجوية.
وقبل ساعات، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل لقاء الهلال والعين في دوري أبطال آسيا إلى مساء الغد عند السابعة مساءً بتوقيت مكة؛ وذلك نظرًا للأحوال الجوية وتقلبات الطقس في الإمارات.
وكان من المقرر أن يواجه الهلال مضيفه العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لملعب الشيخ هزاع. وفق “سبورت 24”.
وتأهل الهلال إلى نصف النهائي الآسيوي بعد الفوز على الاتحاد في دور الثمانية ذهابًا إيابًا، فيما تأهل العين الإماراتي إلى نصف النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب النصر بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب.