ملعب “هزاع بن زايد” جاهز لمواجهة العين والهلال

بات ملعب هزاع بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، جاهزًا لاستقبال مواجهة العين ضد الهلال، والتي تأجلت إلى غداً الأربعاء، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وكانت الأحوال الجوية السيئة في أبوظبي قد تسببت في اتخاذ الاتحاد الآسيوي قرار تأجيل مواجهة العين والهلال من اليوم الثلاثاء إلى السابعة من مساء غدٍ الأربعاء.
ونشر الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس” مقطع فيديو لمراقب المباراة وهو يتفقد أرضية ملعب هزاع بن زايد، والتأكيد على جاهزية الملعب لاستقبال اللقاء غدًا. وفق “سبورت 24”.
وبلغ الهلال نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة مواطنه الاتحاد في دور الثمانية للمسابقة.