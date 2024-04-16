نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ملعب “هزاع بن زايد” جاهز لمواجهة العين والهلال
16/04/2024   10:10 م

ملعب “هزاع بن زايد” جاهز لمواجهة العين والهلال

+ = -
60

بات ملعب هزاع بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، جاهزًا لاستقبال مواجهة العين ضد الهلال، والتي تأجلت إلى غداً الأربعاء، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الأحوال الجوية السيئة في أبوظبي قد تسببت في اتخاذ الاتحاد الآسيوي قرار تأجيل مواجهة العين والهلال من اليوم الثلاثاء إلى السابعة من مساء غدٍ الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس” مقطع فيديو لمراقب المباراة وهو يتفقد أرضية ملعب هزاع بن زايد، والتأكيد على جاهزية الملعب لاستقبال اللقاء غدًا. وفق “سبورت 24”.

وبلغ الهلال نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة مواطنه الاتحاد في دور الثمانية للمسابقة.

ملعب “هزاع بن زايد” جاهز لمواجهة العين والهلال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885295088.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com