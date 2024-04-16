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رياضة > طرح تذاكر مجانية لمباراة “الفتح والرائد”
16/04/2024   10:09 م

طرح تذاكر مجانية لمباراة “الفتح والرائد”

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أعلن نادي الفتح، اليوم الثلاثاء، طرح تذاكر مجانية لمواجهة الفريق أمام الرائد، في إطار منافسات دوري روشن.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته بعد الإجازة التي منحها له المدير الفني سلاڨن بيليتش لمدة يوم واحد.

من جانبه، فتح المدير الفني للفريق ملف مواجهة الرائد التي ستُقام يوم الخميس القادم، ضمن الجولة الـ 28 لدورى روشن للمحترفين.

وركز بيليتش على عدد من التدريبات اللياقية والفنية للفريق، فيما قسّم الفريق لثلاث مجموعات أقيمت بينهما مناورة عبر مساحة ثلثي الملعب، وشهدت التدريبات حماساً كبيراً من كافة اللاعبين. وفق “سبورت 24”.

طرح تذاكر مجانية لمباراة “الفتح والرائد”

رياضة
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