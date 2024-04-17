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17/04/2024   3:21 م

إشارات تنذر بضعف “البصر”

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كشفت خبيرة في طب العيون، عن عدة علامات أو إشارات تنذر بضعف البصر وتستدعي مراجعة الطبيب بشكل فوري تجنبا لمزيد من التدهور.

وأضافت طبيبة العيون، جوزي فورتي، أن التغييرات والتأثيرات الدقيقة المتعلقة برؤيتنا غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، ولكن مثل العديد من الحالات، إذا لم تتم معالجة هذه التغييرات، فإنها غالبا ما تتفاقم.

وأوضحت أنه من بين العلامات على ضعف البصر، إبعاد الكتاب عن العيون للقراءة بوضوح، وتكبير حجم الخط على الهاتف المحمول، والحاجة إلى إضاءة أكثر سطوعا لقراءة شيء ما، ومعاناة رؤية ضبابية. وفق “أخبار 24”.

وتابعت أن من بين الإشارات أيضا، التحديق في الأشياء بغاية التركيز عليها، والإصابة بإجهاد العين أو الصداع بعد القراءة، وطلب استعارة نظارات الناس لقراءة الأشياء، مشيرة إلى أنه إذا بدأنا نشعر بهذه العلامات، فقد حان الوقت لاستشارة طبيب العيون بشكل عاجل.

إشارات تنذر بضعف “البصر”

طب وتداوي
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