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جديد المحليات > “الاتفاق” يواصل تحضيراته لمواجهة الوحدة
17/04/2024   5:16 م

“الاتفاق” يواصل تحضيراته لمواجهة الوحدة

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته ، وذلك في التدريب الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء على استاد نادي الاتفاق موطن الفرسان.

تأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيراً لاستضافة فريق الوحدة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

وكان التدريب قد شهد الاحتفاء بقائد الكوماندوز الهولندي جيني فينالدوم عبر ممر اللاعبين والأجهزة ثم بالكعكة ؛ وذلك بمناسبة قدوم مولوده الجديد.

فيما اشتمل التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد على اجتماع فني بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، ثم انتقل لاعبو الفريق إلى الملعب حيث الإحماء، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة عبر المربعات، قبل أن يتركز التدريب على الجانب التكتيكي، واختتم التدريب بمناورة فنية. وفق “أخبار 24”.

“الاتفاق” يواصل تحضيراته لمواجهة الوحدة

جديد المحليات
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