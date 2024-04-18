لاعب العين: إيقاف سلسلة الهلال “حدث تاريخي”

قال بندر الأحبابي لاعب العين الإماراتي إن إيقاف سلسلة الانتصارات بالنسلة لنادي الهلال شيء تاريخي، لافتًا إلى النتيجة مجرد فوز وتتبقى مباراة في الإياب.
وحقق العين فوزًا على الهلال بنتيجة 4-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليصبح الهلال في حاجة للفوز بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب بالرياض يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الأحبابي في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن العين واجه موسمًا صعبًا محليًا وهو ما دفع اللاعبين للعمل بقوة من أجل تعويض ذلك على المستوى الآسيوي، معربًا عن أمله في أن يظهر الفريق نفس ردة الفعل في مباراة الإياب. وفق “سبورت 24”.