122 ملياراً أصول الصناديق الاستثمارية

بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية نحو 122.58 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، وذلك مقارنة بـ177.12 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
ونمت أصول الصناديق في السوق السعودية بنحو 5% تقريباً بزيادة تقدر بـ 5.46 مليار ريال، وذلك بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية التي حققت نمواً بنسبة تقدر بـ 7% تقريباً وبزيادة بلغت نحو 6.34 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 101.18 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 82.5% تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.
جاء ذلك وفقاً لما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2024م، والتي أظهرت ارتفاع أعداد المشتركين بشكل ربعي بنسبة تقدر بـ 4% تقريباً ليبلغ إجماليهم نحو 1.08 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع 2023م، كما حققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة بـ 3% تقريباً، ليبلغ إجماليها 291 صندوقاً استثمارياً.
وتوزعت الأصول حسب نوع الاستثمار على 9 أنواع استثمارية متنوعة، جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول “الأسهم المحلية” بقيمة 27.9 مليار ريال مشكلةً ما نسبته 22.8% تقريباً من إجمالي الأصول، ثم أصول “الاستثمارات العقارية” بقيمة 24.73 مليار ريال مشكلةً ما نسبته نحو 20.2% تقريباً من إجمالي الأصول، تلتها أصول الاستثمارات في “أدوات نقدية محلية” بقيمة 23.76 مليار ريال بنسبة مشكلةً 19.4% تقريباً من الإجمالي.
وحلت أصول الاستثمارات في “أدوات نقدية أجنبية” رابعاً بقيمة 14.52 مليار ريال مشكلةً ما نسبته نحو 11.8% تقريباً من إجمالي الأصول الاستثمارية، تلتها أصول الاستثمارات في “صكوك وسندات محلية” بقيمة 13.78 مليار ريال مشكلةً ما نسبته 11.2% تقريباً من الإجمالي، ثم أصول الاستثمارات في “أصول محلية أخرى” بقيمة تناهز 11 مليار ريال مشكلةً ما نسبته 9% تقريباً من الإجمالي.
وجاءت أصول الاستثمارات في “أسهم أجنبية” في المركز السابع من حيث القيمة بقيمة 497 مليار ريال مشكلةً ما نسبته 2.9% تقريباً من الإجمالي، وثامناً، أصول الاستثمارات في “سندات أجنبية” بقيمة 2,711 مليار ريال مشكلةً ما نسبته 2.2% تقريباً من الإجمالي، وأخيراً بالمرتبة التاسعة أصول الاستثمارات في “أصول أجنبية أخرى” بقيمة 663 مليون ريال.
يشار إلى أن إجمالي أصول الصناديق الأجنبية بلغ نحو 21.4 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 17.5% تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية، فيما بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية (المفتوحة) نحو 93.3 مليار ريال، وبعدد صناديق بلغت 267 صندوقاً، في حين بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية (المغلقة) نحو 29.3 مليار ريال. وبعدد 24 صندوقاً.
وفق “أخبار 24”.