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جديد المحليات > مباحثات سعودية إسبانية بلجيكية لوقف حرب غزة
18/04/2024   10:04 م

مباحثات سعودية إسبانية بلجيكية لوقف حرب غزة

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 ناقش وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا حاجة لحبيب، وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، المستجدات في المنطقة.

وتصدرت التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها، محادثات فيصل بن فرحان ووزير خارجية بلجيكا وإسبانيا.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الأمير فيصل بن فرحان بكل من الوزير البلجيكية حاجة لحبيب، والوزير الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك في إطار جهود واتصالات الدبلوماسية السعودية الدولية لوقف الحرب في غزة ومنع التصعيد بالمنطقة.

من جانب آخر؛ استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير خارجية الجبل الأسود فيليب إيفانوفيتش، واستعرضا التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.

كما ناقش الأمير فيصل بن فرحان وإيفانوفيتش، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

مباحثات سعودية إسبانية بلجيكية لوقف حرب غزة

جديد المحليات
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