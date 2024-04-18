“الأرصاد”: أمطار الدمام ليست الأعلى بتاريخها

أكّد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم (الخميس)، أنه لا صحة لما تردد بشأن عدم تعرض مدينة الدمام سابقاً لأمطار بمستوى الحالة الأخيرة.
وكانت المنطقة الشرقية قد سجلت أول أمس (الثلاثاء) أعلى كمية هطول أمطار على مستوى المملكة بمعدل 53.8 ملم.
بدوره أوضح القحطاني أن السجلات المناخية التي سجلها المركز لمدينة الدمام في عام 2018، سجلت هطول أمطار غزيرة بلغت حينها 58.9 ملم.
وشهدت المنطقة الشرقية مؤخراً هطول أمطار غزيرة، على محافظات: الدمام، والخبر، والأحساء، والقطيف، ورأس تنورة، والخفجي، والنعيرية، والقرية العليا، وبقيق.
وسحبت أمانة المنطقة الشرقية وصرفت أكثر من 5.2 مليون متر مكعب من مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، وذلك بمشاركة 376 معدة وآليات نزح المياه.
كما عالجت الأمانة وفقاً للخطة المعتمدة للحالة المطرية تجمعات المياه في المناطق غير المخدومة بشبكة التصريف بمشاركة 3100 فرد، وتعاملت مع 336 موقعاً بمشاركة 115 فرقة ميدانية للإصحاح البيئي، ورش مواقع تجمع المياه وحاويات النفايات وتعقيمها.
ونوهت بأن أعمال سحب ونزح مياه الأمطار مستمرة، في المواقع المتبقية غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار، وتكثيف الجولات على كافة الأضرار التي خلفتها الحالة المطرية تمهيداً لمعالجتها، وإزالة النفايات والمخلفات من كافة المواقع المتضررة.
بدوره توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة غداً (الجمعة) حتى يوم الثلاثاء المقبل، مصحوبةً برياح تتجاوز سرعتها 50 كلم/ ساعة، مع جريان للسيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.وفق “أخبار 24”.
وتشمل المناطق المتوقع أن تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، إلا أن العاصمة ستشهد يومي الأحد والإثنين أمطاراً متوسطة خلال فترات زمنية مختلفة.
كما يُتوقع أن تشهد بعض المناطق خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء أمطاراً خفيفة إلى متوسطة بفترات زمنية مختلفة، وهي مناطق: المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية.