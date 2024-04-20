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جديد المحليات > وظائف شاغرة للجنسين بأمانة المدينة
20/04/2024   2:42 م

وظائف شاغرة للجنسين بأمانة المدينة

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أفصحت أمانة منطقة المدينة المنورة، السبت، عن توفر عدد من الوظائف للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة.

وأوضحت الأمانة أن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وتشغل عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ودعت الأمانة الراغبين في التقديم على الوظائف الدخول من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، والاطلاع على الشروط والمتطلبات، مبينةً أن التقديم يبدأ من اليوم الموافق 20/4/2024 وينتهي بتاريخ 24/4/2024. وفق “أخبار 24”.

وظائف شاغرة للجنسين بأمانة المدينة

جديد المحليات
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