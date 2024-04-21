بَدْء رصد مخالفات الشاحنات والحافلات “آلياً”

بدأت الهيئة العامة للنقل، الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع المناطق، وذلك امتدادا لسلسلة إطلاق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام في المملكة.
وتضمنت الأنشطة المشمولة في الرصد الآلي، أنشطة نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات، حيث يسهم القرار في الحفاظ على السلامة وتعزيز السلامة المرورية.
ولفتت الهيئة إلى أنه من أبرز المخالفات التي سيتم رصدها، تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شـاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، وانتهاء العمر التشغيلـي للحافلة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن القرار يضمن أيضاً التأكد مـن تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات أو الشاحنات، وتعزيـز الجـودة والامتثال للحافلات الوطنية والشاحنات، وتحقيق أهداف الإستراتيجية العامـة للنقـل والخدمات اللوجستية.