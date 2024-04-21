تعليق الدراسة الحضورية بعسير ونجران وشرورة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ونجران وشرورة، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت الإدارات، أنه تم تحويل الدراسة غدا عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بتعليم رجال ألمع وسراة عبيدة والفرشة ومحايل والمجاردة وقنا، وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.