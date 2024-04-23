“تاسي” يواصل التراجع.. و”اكوا باور” يسجل أعلى إغلاق

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم “الثلاثاء”، على تراجع بنسبة 0.2 % ليغلق عند 12484 نقطة (- 25 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.4 مليار ريال.
وسجل سهم أرامكو السعودية تراجعاً بأقل من 1 % عند 30.10 ريال، فيما سجل سهم جرير، أدنى إغلاق منذ يونيو 2020 (أي منذ 4 سنوات) عند 13.88 ريال (- 1 %)، ولتصل خسائر السهم منذ بداية العام الجاري إلى 10 %.
وتراجعت أسهم أسمنت الشرقية، وأسمنت تبوك، وأسمنت اليمامة، وأسمنت أم القرى، اليوم بنسب تراوح بين 1 و2%، كما أغلق سهم سينومي ريتيل، عند 10.94 ريال (- 4 %). وفق “أخبار 24”.
في المقابل، ارتفع سهم أكوا باور، بنسبة 2 % عند 466.80 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وتصدر سهم المتحدة للتأمين، ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 13.44 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.3 مليون سهم، فيما شهدت عدة أسهم تداولات نشطة أعلى من متوسط التداولات لآخر 3 أشهر.