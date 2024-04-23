الهلال يستهدف النهائي العاشر في دوري أبطال آسيا

يستهدف فريق الكرة الأول بنادي الهلال بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا للمرة العاشرة في تاريخه، حينما يواجه نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.
ويستضيف الهلال فريق العين مع تمام التاسعة مساءً بملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسختها الجارية.
الهلال سبق له وأن بلغ النهائي الآسيوي في 9 مناسبات سابقة، تُوج في 4 منها باللقب وحقق الوصافة في 5 مرات.
الهلال حقق وصافة نسخة 1986، ولكن ليس من خلال خوض مباراة نهائية، بل أقيم الدور النهائي لتلك النسخة من خلال دورة مجمعة ونال ممثل الوطن المركز الثاني.
وفي نسخة 1987 لم يتمكن الهلال من خوض المباراة النهائية، ليتم إعلان طوكيو فيردي الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا.
العناق الأول كان في نسخة 1991 بعد التفوق على استقلال طهران الإيراني بركلات الترجيح.
ولم يحالف التوفيق فريق الهلال خلال نسختي 2014 و 2017، فخسر الأول على يد ويسترن سيدتي الأسترالي، والثاني أمام أوراوا الياباني.
يعود الهلال لمنصات التتويج في نسخة 2019 ويرد اعتباره أمام أوراوا رد دايموندز الياباني ويعانق اللقب، ومن جديد في 2021 يحقق الهلال لقبه الرابع على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي. وفق “سبورت 24”.
وفي نهائي النسخة الماضية تجدد اللقاء بين الهلال وأوراوا الياباني، وخسر ممثل الوطن اللقب.