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جديد المحليات > 100 مليون ريال لتطوير السقيا بالحرم
23/04/2024   10:23 م

100 مليون ريال لتطوير السقيا بالحرم

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وقعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية، اتفاقية تأسيس محفظة مشاريع بمبلغ “100” مليون ريال؛ لدعم وتطوير مجال السقيا في الحرمين الشريفين.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والزوار، وتعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين من قبل المملكة.

وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وسعادة الأمين العام لمؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية الدكتور سالم بن علي آل خازم.وفق “أخبار 24”.

100 مليون ريال لتطوير السقيا بالحرم

جديد المحليات
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