“التقني” وفّر 11.8 ألف فرصة وظيفية في مارس

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن توفير (11787) فرصة وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، لشهر مارس من العام الحالي.
ووقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 20 مذكرة تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته، كما تمّ تنفيذ 140 برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول إلى سوق العمل، إضافةً إلى عقد 113 لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية بعدة جهات؛ بهدف البحث عن سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.
وأوضحت المؤسسة أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في مجالات تتناسب مع تخصصاتهم، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك، من أبرزها مبادرة “فرصة عمل لكل خريج”، وإنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد، لتعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.
علماً بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عقدت معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد؛ بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتوفرة، وبلغ عددها في شهر مارس الماضي 30 ملتقى ومعرضًا بمختلف مناطق المملكة.