“العقاري”: لا تغيير بموعد إيداع الدعم السكني

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، (الأربعاء)، أنه لا نية لتغيير موعد ايداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وأن إيداع الدعم سيستمر في موعده المحدد بقرار مجلس الإدارة وذلك يوم 24 من كل شهر ميلادي.
وفي السياق ذاته، أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أبريل 2024م؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى أبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.
ولفت إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدو برامج الدعم السكني ليكون غرّة كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو المقبل، لن يؤثر في موعد إيداع الدعم السكني الشهري، وذلك في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “صمم دعمك” ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد (199088) وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.