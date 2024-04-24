إعادة تدوير مياه الوضوء بجوامع الرياض الكبرى

شرعت وزارة الشـؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتنفيذ مبادرة المياه الرمادية على المساجد بالرياض، للاستفادة من مياه الوضوء، وإعادة استخدامها في صناديق الطرد بدورات المياه، خصوصا في الجوامع الكبرى بالعاصمة.
وعلم مصادر أن الوزارة تسعى للتعاقد مع شركات مقاولات لتنفيذ مشاريع للاستفادة من المياه الرمادية “مياه الوضوء”، وإعادة استخدامها في صناديق الطرد بدورات المياه في كل من جامع الراجحي بحي الجزيرة، وجامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين، وجامع البواردي بحي العزيزية.
وتنص المذكرة على أن يكون دور الشؤون الإسلامية حثّ خطباء الجوامع على تعظيم الفائدة من زراعة الأشجار والمحافظة على البيئة والمياه، وتحديد مواقع المساجد المستهدفة والمناسبة للتشجير، وترشيد المياه والتمكين من استخدام المياه الرمادية في عملية ري الأشجار، والعمل على المحافظة على الأشجار التي تمت زراعتها بشكل دائم، وتأمين المراقبة عليها حتى يكتمل نموها،والمشاركة والمساهمة في التوعية البيئية في المناسبات المعتمدة، وتحديد برامج الدعوة والإرشاد ذات العلاقة بالبيئة والحد من الهدر الغذائي. وفق “أخبار 24”.
كما حددت المذكرة دور وزارة البيئة والمياه والزراعة بتجهيز عدد من المواقع لأعمال التشجير من حفر وتسميد، وتحديد الأنواع النباتية المحلية، وتحديد الأعداد المناسبة من أشجار وشجيرات لكل موقع، وتحديد فترة الزراعة المناسبة لكل منطقة والنواحي الفنية الواجب مراعاتها، وتأمين الشتلات المحددة ونقلها وزراعتها، وتجهيز خزانات المياه الرمادية وشبكات الري داخل مواقع التشجير.