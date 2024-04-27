فرنانديز يدعو يونايتد لزيادة دعم جارناتشو وماينو

دعا برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفريق إلى زيادة جهوده في تقديم الدعم اللازم للاعبيه الشبان حتى يتسنى لهم التطور والانطلاق لمستوى أفضل مع الفريق.
وطالب فرنانديز بتهيئة بيئة مشجعة لمساعدة اثنين من أبناء أكاديمية الشباب في يونايتد وهما كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو على التألق خاصة في ظل استمرار زيادة التوقعات داخل أروقة الفريق.
وأصبح المهاجم الأرجنتيني الدولي جارناتشو (19 عاما) أساسيا في صفوف يونايتد إذ شارك في 44 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات. وسجل تسعة أهداف وشارك في تهيئة خمس فرص للتهديف.
وشارك اللاعب الصاعد ماينو (18 عاما) في 29 مباراة مع يونايتد وسجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أخرى، كما شارك لاعب خط الوسط مع منتخب إنجلترا لأول مرة الشهر الماضي.
وقال فرنانديز في تصريحات لموقع النادي :”قدما أداء رائعا، لكن حينما يقدم الفريق أداء أفضل سيخلق ذلك مكانا أفضل لهما (لمواصلة التطور)”.
وأضاف: “أعتقد أن الفريق يحتاج إلى زيادة جهوده في فترات معينة لجعلهما يشعران بالثقة في أوقاتهما الصعبة أو المباريات التي يقدمان فيها أداء سيئا أو حتى للسماح لهما بممارسة ضغط أقل على نفسيهما كي يكونا اللاعبين اللذين يجب أن يصنعا الفارق في أوقات معينة”. وفق “سبورت 24”.
وتابع :”نعلم جميعا أنهم في هذا النادي يتوقعون الكثير من اللاعبين الأصغر سنا وربما يتوقعون ما هو أكثر عندما يكونون قادمين من الأكاديمية لأن هذا جزء من تاريخ النادي وتقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة”.
وقدم يونايتد موسما متذبذبا وخرج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ويحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الممتاز.
ورغم ذلك وصل الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.
كما دعا إريك تن هاج مدرب الفريق أمس إلى دعم المهاجم ماركوس راشفورد (26 عاما) بعد تحدثه عن المعاملة القاسية التي واجهها عبر الإنترنت هذا الموسم بسبب تراجع مستواه.