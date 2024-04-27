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27/04/2024   11:12 م

9 نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

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قدّمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بالتسمم الغذائي؛ تزامناً مع ارتفاع حالات التسمم من أحد المطاعم بالرياض إلى 35 حالة.

وأوصت الوزارة بغسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام، وغسلهما بعد قضاء الحاجة، وعدم ترك الأطعمة مكشوفة وعرضة للتلوث والحشرات، والتأكّد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات، وإعداد وتناول الطعام في آنية نظيفة.

كما نصحت أيضاً بعدم شراء الأطعمة من الباعة المتجولين، وحفظ الطعام في الثلاجة أو تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة، وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، وتجنُّب تخزين الطعام المطهي لفترات طويلة أثناء التنقل.

يشار إلى أن المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، كشف عن ارتفاع حالات التسمم الغذائي، مشيراً إلى أن 27 حالة من الحالات دخلت العناية المركزة، فيما تماثلت 6 حالات للشفاء، وخرجت حالتان، بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وزارة الصحة تنصح بتقصي النظافة للوقاية من التسمم الغذائي

وفق “أخبار 24”.

9 نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

طب وتداوي
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