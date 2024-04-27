تكريم الطلبة الفائزين بجوائز “أولمبياد أذكى”

اختتم اليوم (السبت) برنامج الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى” الذي نظمته على مدى أشهر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم من أجل بناء جيل وطني واعد في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من المرحلتين المتوسطة والثانوية البالغ عددهم نحو 3 ملايين طالب وطالبة.
وكرّم وزير التعليم يوسف البنيان، الطلبة الفائزين بجوائز برنامج الأولمبياد، وذلك في مقر القاعة الزرقاء بمقر جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض.
وحقق الميدالية الذهبية من المرحلة الثانوية 5 طلاب وطالبات؛ ومن المرحلة المتوسطة 5 طلاب وطالبات، بينما حصل على الميدالية الفضية من المرحلة الثانوية 11 طالباً وطالبة ومن المرحلة المتوسطة 10 طلاب وطالبات، وحصل على الميدالية البرونزية في المرحلة الثانوية 19 طالباً وطالبة ومن المرحلة المتوسطة 20 طالبًا وطالبة.
وتنافس في هذه المرحلة من الأولمبياد 298 طالبًا وطالبة، تأهلوا من بين عدد الطلبة المتقدمين للتسجيل والبالغ عددهم 260 ألف طالب وطالبة سعوديين من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة بهدف تدريبهم في مجالات البرمجة التنافسية والذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف بناء القدرات الوطنية تحقيقَا لمستهدَفات رؤية السعودية 2030.
وسعى الأولمبياد كذلك إلى اكتشاف الطلبة المتميزين بالمدارس في التفكير الحسابي لتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية ذات الطابع الخوارزمي كخطوة أولى للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع طلاب المدارس لتطوير مهارة التفكير الحسابي وتصميم الخوارزميات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتقديمها كمهارة أساسية للتعلم في القرن الحادي والعشرين. وفق “أخبار 24”.
ويهدف الأولمبياد إلى احتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة للإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، ونشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة والمساهمة في بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في مجالات التقنية المتقدمة والمتضمنة للتقنيات المستخدَمة في الذكاء الاصطناعي.