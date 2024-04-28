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جديد المحليات > “تاسي” يتراجع بأدنى تداولات منذ شهرين
28/04/2024   8:27 م

“تاسي” يتراجع بأدنى تداولات منذ شهرين

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أغلق مؤشر السوق جلسة (الأحد) على تراجع بنسبة 0.2% عند 12232 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال، هي الأدنى منذ شهرين.

وتصدر سهم تشب، تراجعات السوق بنسبة 10% عند 35.45 ريال، كما أغلق سهما إس تي سي، وصناعة الورق، عند 37.90 ريال، و70 ريالا، عقب نهاية أحقية توزيعات.

فيما تراجع سهم أكوا باور، بنسبة 6% عند 396 ريالا، لتصل خسائره خلال أخر 3 جلسات إلى نحو 15%.

في المقابل، ارتفع سهم أنابيب السعودية، بنسبة 5% عند 86.20 ريال، عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2024.

كما صعد سهم العربي الوطني، بنسبة 2% عند 29.15 ريال، وكان البنك قد أعلن ارتفاع أرباح الربع الأول 2024 بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.

“تاسي” يتراجع بأدنى تداولات منذ شهرين

جديد المحليات
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