معلومات عن باستيان حَكَم مباراة الاتحاد والهلال

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك للحَكَم الفرنسي بانيوا باستيان.
ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الاتحاد ضد الهلال، مساء الثلاثاء المقبل، على بطاقة الترشح لنهائي كأس الملك.
باستيان من مواليد السابع عشر من إبريل من عام 1983 بمدينة أبينال الفرنسية، وحصل على الشارة الدولية في عام 2014.
أول مباراة كبرى أدارها باستيان كانت في نهائي كأس الرابطة الفرنسية عام 2015، وجمعت باستيا ضد باريس سان جيرمان.
وهناك واقعة شهيرة لحَكَم مباراة الاتحاد والهلال، باحتساب 3 ركلات جزاء لفريق جانغون ليفوز باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء في كأس الرابطة الفرنسية عام 2018. وفق “سبورت 24”.
حصل على شهادة جامعية كمدرب عقلي في كليرمون فيران عام 2018، وتم اختياره كأفضل حَكَم في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في جوائز لكرة القدم لعام 2022.