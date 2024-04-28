طُرحت اليوم الأحد تذاكر مباراة الاتحاد والهلال، المقرَّر لها الثلاثاء المقبل، بنصف نهائي كأس الملك للموسم الجاري 2023-2024.
ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة مباراة الاتحاد والهلال على بطاقة الترشح لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “سبورت 24”.
وبلغت أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال على النحو التالي:
120 ريالاً
170 ريالاً
700 ريال
1200 ريال
وتم تخصيص 70% من سعة الملعب لجماهير الاتحاد و 30% لجماهير الفريق الضيف الهلال.
ويتم حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك من الرابط التالي:
https://t.co/Dv5IYGsZfw