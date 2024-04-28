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رياضة > أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال
28/04/2024   8:33 م

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

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طُرحت اليوم الأحد تذاكر مباراة الاتحاد والهلال، المقرَّر لها الثلاثاء المقبل، بنصف نهائي كأس الملك للموسم الجاري 2023-2024.

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة مباراة الاتحاد والهلال على بطاقة الترشح لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “سبورت 24”.

وبلغت أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال على النحو التالي:

120 ريالاً

170 ريالاً

700 ريال

1200 ريال

وتم تخصيص 70% من سعة الملعب لجماهير الاتحاد و 30% لجماهير الفريق الضيف الهلال.

ويتم حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك من الرابط التالي:

https://t.co/Dv5IYGsZfw

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

رياضة
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