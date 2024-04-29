3 ميداليات عالمية للسعودية بـ”أولمبياد الفيزياء”

حقق المنتخب السعودي للفيزياء، إنجازاً كبيراً في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2024 في دورته الـ 21 المقامة في إستونيا، حيث فاز 3 طلاب بـ 3 ميداليات عالمية من بين 104 طلاب وطالبات يمثلون 10 دول.
وفاز الطالب وسام آل قنبر بالصف الثالث الثانوي في إدارة تعليم الشرقية بميدالية ذهبية بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2600 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، كما حصل الطالب مازن الشخص بالصف الثاني الثانوي بإدارة تعليم الأحساء على ميدالية فضية، بعد تلقي 2400 ساعة تدريبية، فيما فاز الطالب أحمد فضل الله بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم مكة المكرمة بالميدالية الفضية بعد تلقيه 2600 ساعة تدريبية.
وتأتي مشاركة المملكة في الأولمبياد، ضمن برنامج مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” للأولمبيادات الدولية بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث بَلغ رصيد المملكة من جوائز الأولمبياد منذ بداية مشاركات المنتخب السعودي عام 2020م، 19 ميدالية، من بينها ميداليتان ذهبيتان، و8 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية. وفق “أخبار 24”.
ويعد أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء، مسابقة إقليمية بدأت في عام 1992م، بالتعاون بين دولتَيْ إستونيا وفنلندا، بهدف ترشيح الفرق المشارِكة من الدولتين في الأولمبياد الدولي للفيزياء، ثم تطورت لتشارك فيها دول أكثر، وتصبح مسابقة إقليمية، يشارك فيها عدد من الدول.