تعاون “سعودي – موريتاني” بالطاقة المتجدِّدة

أبرم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مذكرة تفاهم مع وزير البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا الناني ولد أشروقة، تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، بما يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة.
وناقش الوزيران خلال لقائهما اليوم في الرياض، آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وتشمل المذكرة تشجيع تبادل الخبرات، ودراسة فرص الشراكة في قطاع الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والطاقة الجوفية، وتطوير وتحسين منظومة الكهرباء لرفع مستوى موثوقية وأمن المنظومة. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن المذكرة دراسة فرص تطوير مشروعاتٍ مشتركة، ونقل التقنيات اللازمة في قطاعَي الكهرباء والطاقة المتجددة، والفرص المتاحة للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وتقنيات الطاقة النظيفة، من أجل تطوير واستخدام تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة من أجل معالجة الآثار البيئية، بما في ذلك تقنيات فصل والتقاط وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.