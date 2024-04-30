فرص استثمارية بمخططي ولي العهد والشهداء بمكة

طرحت أمانة العاصمة المقدسة فرصاً استثمارية لتطوير مخططين من مخططات المنح الكبيرة، تشمل مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب)، ومخطط شهداء الوطن.
وتعد المخططات المستهدفة من أكبر المخططات السكنية في العاصمة المقدسة والواقعة في جنوب مكة المكرمة؛ إذ تبلغ مساحة مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب) أكثر من 6 مليارات م2، ويحتوي على 4.6 ألف قطعة سكنية، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لمخطط شهداء الوطن 1.3 مليار م2 وتحتوي على 738 قطعة سكنية.
كما طرحت أمانة المنطقة أمام القطاع الخاص عن طريق الاستثمار فرصةً، لتنفيذ جميع الخدمات، بما يشمل القطع الصخري، والتمهيد، والسفلتة، والأرصفة، والإنارة، وأعمال شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول، وأعمال خدمات البنية التحتية من تمديدات شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء؛ وذلك وفق الشروط المحددة ولتمكين المواطنين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
ودعت الأمانة الراغبين في التقدم لهذه المنافسات لاستكمال جميع الاشتراطات والوثائق المطلوبة، وصورة من السجل التجاري وشهادة تسديد الزكاة والدخل، وتعبئة كراسة الشروط والمواصفات، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتوقيع وختم جميع الصفحات ووضعها داخل ظرف مختوم موضحاً فيه بيانات الشركة، كما يشترط تقديم ضمان بنكي بقيمة 300 ألف ريال لمدة 90 يومًا من تاريخ فتح المظاريف، بالإضافة إلى خطاب من المستثمر بطلب الشراء والدخول في المنافسة.
وتُقدم العروض والوثائق في المبنى الرئيسي لأمانة العاصمة المقدسة بحي المعابدة في الدور الخامس، وذلك بوحدة الفرص الاستثمارية بالإدارة العامة للاستثمارات، على أن يكون آخر موعد لبيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المشاريع لكلتا المنافستين 29 يوليو المقبل، وتبلغ قيمة الكراسة لكل مشروع 25 ألف ريال.
ويُتاح للراغبين في التقدم الاطلاع على مسودة كراسة الشروط والمواصفات على الموقع الإلكتروني للأمانة وعبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.
وتأتي هذه الفرص ضمن خطط أمانة العاصمة المقدسة لتطوير المخططات السكنية، وإيصال الخدمات المختلفة لها من خلال إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خدماته في عملية التطوير، وتمكينهم من الإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة، مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط، حيث طبقت الأمانة هذا النهج في عدة مخططات بمكة المكرمة.
وتعد أمانة العاصمة المقدسة سبّاقة في تطبيق هذه التجربة على مستوى المملكة التي أثبتت نجاحها من خلال طرح العديد من المشاريع التي قيّمت مدى قابلية الشركات والمؤسسات الوطنية على هذه الخطوة.وفق “أخبار 24”.
ويتجاوز حجم الاستثمارات في العاصمة المقدسة مئات المليارات، وتشمل المشاريع الاستثمارية مختلف الأنشطة كالمدن الصناعية والترفيهية، وإنشاء مدينة للسيارات وغيرها من المشاريع التي ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى للشركات في السنوات المقبلة، في حين ستعمل الأمانة على دراسة طرح العديد من مخططات المنح للتطوير أمام الشركات العقارية الراغبة.