تمويل سعودي بـ25 مليون دولار لبنك مصري

اتفقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، على تنفيذ خطة تمويل بقيمة 25 مليون دولار لصالح بنك القاهرة في مصر؛ وذلك بموجب اتفاقية جرى توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية التاسعة والأربعين للبنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة الرياض.
وتدعم الاتفاقية فرص التصدير وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية من توسيع أعمالها في مصر، وتسهيل تصدير المنتجات غير النفطية إلى الأسواق المصرية.
وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب.
ويمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في تعزيز التجارة الدولية ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تمثل أحد أهداف برنامج تمكين الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك تحت مظلة برنامج “تمكين الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية”؛ بهدف توسيع آفاق تصدير المنتجات غير النفطية السعودية، وتعزيز المشاركة المتزايدة وجذب مستوردين جدد للسلع السعودية في مصر.
وتلتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) وبنك التصدير والاستيراد السعودي برفع القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية على مستوى العالم، وتوفير التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية.
ووقعت مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف في عام 2022 بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبنك الاستيراد والتصدير السعودي، ومنشآت؛ لإطلاق برنامج شامل لتمكين أنشطة التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.