ربط ميناء جدة بشمال أوروبا وجنوبها

أضافت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، خدمة الشحن الملاحية الجديدة ” LEVANTE EXPRESS” إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال وجنوب أوروبا.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أن خدمة الشحن الجديدة تعمل على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ شمال وجنوب أوروبا، وميناءي لاسبيزيا ونابلس في إيطاليا، وميرسن التركي، والإسكندرية بمصر، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف حاوية.
وتسهم الخدمة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين؛ نتيجة أعمال التطوير المستمرة التي تنفذها “موانئ” لجعله ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.
كما تعكس ثقة المستثمرين بما يمتاز به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية، وقدرات فائقة على استقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور التقاء ثلاث قارات.وفق “أخبار 24”.
ويضم الميناء 62 رصيفاً متعدد الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل: محطتين لمناوَلة الحاويات بطاقة مناوَلة 7,5 مليون حاوية قياسية، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر مع إرشاد بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.
وشهد الميناء خلال العام الجاري انتهاء أعمال تحسين وتطوير الجزء الشمالي، باستثمارات بلغت 6.6 مليار ريال؛ مما يعزز قدراته التشغيلية، ويزيد من طاقته الاستيعابية، ويرفع من كفاءة خدماته اللوجستية.