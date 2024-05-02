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رياضة > الاتحاد يعلن علاج كريم بنزيما في ريال مدريد
02/05/2024   7:21 ص

الاتحاد يعلن علاج كريم بنزيما في ريال مدريد

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أعلن نادي الاتحاد مغادرة الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق الكرة بالنادي، إلى إسبانيا لتلقي العلاج، بعد الاصابات المتكررة للاعب على مدار الموسم الجاري.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “اكس” جاء فيه التالي:

على ضوء التواصل الذي تم بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الطبي لفريق ريال مدريد للتشاور حول إصابة اللاعب كريم بنزيما والتي تسببت في غيابه خلال فترات من هذا الموسم عن المشاركة مع الفريق في مباريات هامة.وفق “سبورت 24”.

عليه فقد تم الاتفاق على إجراء اللاعب المزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية لدى الطبيب الذي أشرف طبياً على اللاعب خلال الأعوام الماضية، وقد غادر اللاعب إلى إسبانيا، على أن يعود إلى المملكة الأسبوع المقبل.

الاتحاد يعلن علاج كريم بنزيما في ريال مدريد

رياضة
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