لاعبو الخليج: حاولنا استغلال الضغوط على النصر

اعتبر لاعبو الخليج أن الأخطاء المبكرة حسمت الأمور لصالح النصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وفاز بها النصر بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى النهائي لمواجهة الهلال.
وقال اللاعب منصور حمزي: “كان بالإمكان أفضل مما كان، بدأنا بصورة غير جيدة رغم أننا كنا ندرك أن الهلال سيكون مضغوطًا بدرجة أكبر كونها البطولة الأخيرة للفريق هذا الموسم”.
وأضاف حمزي: “منحنا النصر العديد من الفرص التي تمكنوا من خلالها من التقدم مبكرًا، تفاصيل بسيطة استغلها لاعبو النصر وهو ما أضاع المباراة من لاعبي الخليج مبكرًا” . وفق “سبورت 24”.
من جانبه قال اللاعب نايف مسعود إن الفريق في الشوط الأول لم يكن في مستواه وهو ما أثر على الفريق، مشيرًا إلى أن الخليج ظهر في الشوط الثاني بشكل أفضل لكن لم يحالفهم التوفيق.