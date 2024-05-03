محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال

قال الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي إن فريقه حقق 3 نقاط مهمة أمام ضمك مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمه الفريق والذي يأمل أن يواصل تقديمه في المباريات القادمة.
وأضاف محرز في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه الأهلي بنتيجة 4-1 لحساب الجولة 30 من دوري روشن، أن الشوط الأول قدم خلاله الفريق مستوى جيد واستغل اللاعبون الفرص التي سنحت لهم ليحسموا اللقاء مبكرًا.
وعن المواجهة القادمة أمام الهلال قال محرز إن الهلال لم يخسر أي مباراة في الدوري وهو ما يحفز لاعبي الأهلي من أجل تحقيق الفوز لاسيما وأن الفريق سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، مشددًا على ضرورة أن يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم في هذا اللقاء. وفق “سبورت 24”.