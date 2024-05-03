نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال
03/05/2024   8:46 ص

محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال

+ = -
67

قال الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي إن فريقه حقق 3 نقاط مهمة أمام ضمك مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمه الفريق والذي يأمل أن يواصل تقديمه في المباريات القادمة.

وأضاف محرز في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه الأهلي بنتيجة 4-1 لحساب الجولة 30 من دوري روشن، أن الشوط الأول قدم خلاله الفريق مستوى جيد واستغل اللاعبون الفرص التي سنحت لهم ليحسموا اللقاء مبكرًا.

وعن المواجهة القادمة أمام الهلال قال محرز إن الهلال لم يخسر أي مباراة في الدوري وهو ما يحفز لاعبي الأهلي من أجل تحقيق الفوز لاسيما وأن الفريق سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، مشددًا على ضرورة أن يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم في هذا اللقاء. وفق “سبورت 24”.

محرز: هدفنا القادم الفوز على الهلال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885297255.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com