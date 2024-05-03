كونترا: الأسباب المادية وراء تراجع ضمك

أكد المدير الفني لفريق ضمك كوزمين كونترا، أن الأهلي كانت رغبته واضحة لتحقيق الفوز وفريقه قدم لهم الهدايا في أول 25 دقيقة.
واستعاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ذاكرة الانتصارات على حساب مضيفه ضمك بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن.
وقال كونترا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه لا يجد تفسيراً للحالة التي بدأ فريقه به المواجهة، حيث أهدى فريقه للخصم 4 أهداف، ولا يوجد تفسير أو أسباب أو أعذار قد أتحجج بها. وفق “سبورت 24”.
وأوضح، أن هناك أسباباً كثيرة داخلية ساهمت في تراجع ضمك وأهمها الأسباب المادية.