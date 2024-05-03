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رياضة > الهلال يهزم التعاون بثلاثية في “روشن”
03/05/2024   9:39 م

الهلال يهزم التعاون بثلاثية في “روشن”

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حقق فريق الهلال فوزاً على نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.

وكاد يسجل ناصر الدوسري هدفاً مبكراً لفريق الهلال في الدقيقة 3، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق ميشايل، لكن الدوسري سددها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 16 سدد روبن نيفيز من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى التعاون.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال ميتروفيتش في الدقيقة 20، بعدما تدخل بعنف ضد لاعب التعاون.

ولعب الحظ دوراً لصالح فريق التعاون في الدقيقة 24، حيث كاد يسجل معاذ فقيهي بالخطأ في مرماه، لكن كرته خرجت بجانب القائم الأيسر لمرمى فريقه.

وسجل ميتروفيتش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 40، مستغلاً عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لتسديدة داخل شباك التعاون.

ودفع مدرب الهلال جيسوس بالثنائي سلمان الفرج، وياسر الشهراني في الدقيقة 70 بدلاً من ناصر الدوسري، ومحمد البريك.

وأحرز اللاعب سعود عبدالحميد الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 70، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق سافيتش ليترجمها لهدف لداخل الشباك. وفق “سبورت 24”.

وجاء الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 90 7 عن طريق اللاعب صالح الشهري.

وبتلك النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 83 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 51 نقطة في المركز الرابع.

الهلال يهزم التعاون بثلاثية في “روشن”

رياضة
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