بايرن يُجري عدة تغييرات أمام شتوتجارت

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ اليوم الجمعة إن فريقه سيسافر إلى شتوتجارت غدا السبت وإنه مستعد للمُناوَبة بين لاعبيه قبل مواجهة ريال مدريد بإسبانيا في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل.
وحسم باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني ومع ضمان الأندية الخمسة الأولى في الدوري التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإن مباراة الغد بين بايرن صاحب المركز الثاني وشتوتجارت الذي يليه في الترتيب ليست حاسمة.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي: “سنمنح بعض اللاعبين الفرصة لاستعادة بعض الإيقاع. بالطبع سنريح أيضا بعض اللاعبين ونسمح لأنفسنا بضبط الإيقاع لمباراة الأربعاء. لكن هذا لا يعفينا من مسؤوليتنا، إذ يتعين على أولئك الذين سيشاركون القتال وإظهار العزيمة”.
وتعادل بايرن 2-2 على أرضه أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي في مباراة غاب عنها ماتيس دي ليخت بسبب الإصابة، وسيغيب المدافع الهولندي أيضا عن رحلة شتوتجارت على أمل المشاركة في مباراة العودة في مدريد.
وقال توخيل: “ماتيس دي ليخت لن يكون في التشكيلة. خطتنا أن يعود للتدريب يوم الأحد ثم لدينا ثلاثة أيام بعدها. جمال موسيالا لن يكون في الفريق غدا. سيخضع لنفس الإجراء. سيحاول دايو أوباميكانو التدريب اليوم لذلك سنرى”.
وسجل ليروي ساني في التعادل مع ريال مدريد بعد غيابه عن آخر أربع مباريات في الدوري بسبب الإصابة. وخاض الجناح الدولي ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا في هذه الفترة وسيكون ضمن تشكيلة شتوتجارت.
وأضاف المدرب الألماني “نحاول دائما أن نكون على تواصل مع اللاعبين. لقد تدرب ليروي وهو يعاني من الألم لمدة سبعة أو ثمانية أسابيع، لكنه متاح دائما. وفق “سبورت 24”.
“إنه يستحق أقصى درجات الاحترام. إنه لا يشارك كثيرا حاليا لأنه لا يستطيع التدريب بشكل صحيح. إنه يتدرب اليوم وسيأتي إلى شتوتجارت”.
ويملك بايرن 69 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن شتوتجارت قبل ثلاث جولات على النهاية.