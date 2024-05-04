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جديد المحليات > “تسلا” تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية
04/05/2024   9:55 ص

“تسلا” تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية

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تقاضي شركة تسلا لصناعة السيارات شركة هندية لإنتاج البطاريات لانتهاك علامتها التجارية باستخدام اسم “تسلا باور” للترويج لمنتجاتها.

وطالبت “تسلا” بتعويضات وإصدار إنذار قضائي دائم ضد الشركة في جلسة استماع بالمحكمة دلهي العليا، فيما استمرت الشركة الهندية في استخدام العلامة التجارية “تسلا باور” رغم تحذيرها.

وذكرت الشركة الهندية أنها تصنع بطاريات حمض الرصاص، وليس لديها أي نية لإنتاج سيارات كهربائية، وتم تحديد 22 مايو موعدا لجلسة الاستماع التالية في قضية العلامة التجارية لـ”تسلا”.

وأخبرت “تسلا” القاضي أنها اكتشفت أن الشركة الهندية تستخدم اسم علامتيها التجاريتين (تسلا باور) و(تسلا باور يو.إس.إيه) منذ عام 2022 ولم تفلح في إثنائها عن ذلك، ما دفعها إلى رفع الدعوى القضائية. وفق “أخبار 24”.

وتأتي هذه القضية بعد أن ألغى ماسك زيارته للهند التي كانت مزمعة في 21 أبريل للاجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

“تسلا” تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية

جديد المحليات
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