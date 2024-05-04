الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة بنكهة مميزة

قامت محمصة “كافا” بتجربة مثيرة بالتعاون مع شركة Elev لاختبار قدرة الذكاء الاصطناعي على ابتكار نكهات جديدة للقهوة.
وبدأت المحمصة بتقديم وصفات لجميع أنواع حبوب البن ونكهات القهوة المملوكة لديها إلى برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ثم طلبت من هذه البرامج إنشاء مزيج جديد من القهوة باستناد إلى البيانات المتاحة لديها.
وجرى توجيه موظفي محمصة “كافا” لتحميص وخلط أربعة أنواع مختلفة من حبوب البن وفقًا للنسب المحددة وبعد تنفيذ البرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتبين أن هذا الخليط ينتج نوعًا جديدًا من القهوة يجمع بين المذاق الحلو ونكهة الفاكهة الناضجة حيث أطلقوا عليه اسم “AI-conic”.
وأعرب سفانتي هامبف، مؤسس محمصة “كافا”، عن إعجابه بالنتائج وأشار إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا مهمًا في مستقبل صناعة القهوة، ويعود اهتمام فنلندا القوي بالقهوة جزئيًا إلى موقعها الجغرافي في شمال الدائرة القطبية الشمالية، حيث تشهد أيامًا طويلة وضوء الشمس لفترات طويلة وبالتالي، يعتبر الكافيين أمرًا ضروريًا للسكان هناك.
وتفهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التفاعلات بين المذاقات والروائح، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا للصناعات الغذائية والمشروبات في المستقبل. وفق “أخبار 24”.
لا تقتصر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على القهوة فقط حيث أطلقت شركة كوكاكولا في سبتمبر 2023 مشروب Y3000، وهو مشروب بنكهات اقترحها الذكاء الاصطناعي، وكذلك إضافة مصنع شركة Species X نكهات غير تقليدية للمشروبات التي ينتجها باستخدام الذكاء الاصطناعي.