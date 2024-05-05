“أبل” تزود سيري بالذكاء الاصطناعي

تسعى شركة أبل إلى تزويد المساعد الصوتي لأبل “سيري” بمزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية، ومواكبة سامسونغ التي اعتمدت هذه التكنولوجيا في أجهزتها.
وأكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن مزايا الذكاء الاصطناعي ستكون متاحة قريبًا في الإصدار القادم من نظام التشغيل iOS.
وتركز أبل على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تطبيقاتها الحالية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
ويحتل المساعد الصوتي لأبل “سيري”، مركز الصدارة، ومن الممكن حصوله على القدرة على تحليل وتلخيص النصوص داخل تطبيق الرسائل.
وتذكر هذه القدرة بالميزة المماثلة Intelligent Search لمتصفح سفاري، الذي يسمح للمستخدمين بتلخيص صفحات الويب.
كما يستخدم النموذج اللغوي الكبير Ajax معالجة الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز لتوليد استجابات بسيطة وقد يتصل بالخادم للطلبات المعقدة.وفق “أخبار 24”.
من المتوقع أن تركز أبل على الخصوصية في مزايا الذكاء الاصطناعي، وسيعقد المطورون العالميون لأبل حدثًا في 10 يونيو للكشف عن خريطة طريق الذكاء الاصطناعي.