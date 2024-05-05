اللحوم والبقوليات تسبب “النقرس”

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، مرضى النقرس من الإفراط في تناول اللحوم والبقوليات، أو أدوية مدرات البول؛ لأنها تزيد من ارتفاعه بسبب احتوائها على حمض اليوريك الذي يترسب في الدم.
وأوضحت المدينة الطبية، أن النقرس عبارة عن ألم يصيب مفصلاً واحداً أو أكثر؛ ما يسبب التهاباً شديداً في المفاصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم.
ولفتت إلى أن هناك بعض المسببات الأخرى للإصابة بالمرض، وتشمل: ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وداء السكري، موصيةً بالعمل على خسارة الوزن وتجنب الأطعمة الغنية بالبروتين.
يشار إلى أن نوبة النقرس قد تحدث فجأة، وغالبًا ما تتسبب في الاستيقاظ ليلاً بشعور حارق في إصبع القدم الأكبر، حيث يكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا مصحوباً بألم شديد عند اللمس.
وفق “أخبار 24”.